Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Jahresstatistik 2022 der Feuerwehren Kreis Soest vorgestellt

Bild-Infos

Download

Kreis Soest (ots)

Am vergangenen Dienstag fand im Rettungszentrum die Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und Rettungswesen statt. Neben den Mitgliedern des Ausschusses nahm unser Kreisbrandmeister Thomas Wienecke an der Sitzung teil. Wie jedes Jahr stellt Wienecke dort den Jahresbericht der Feuerwehren im Kreis Soest den Anwesenden vor. So auch in diesem Jahr.

Neben den "Standard" Einsätzen, die durch die Feuerwehren im Kreis Soest abgearbeitet worden sind, gab es zwei Lagen die mehr Aufmerksamkeit forderten. So erreichte den Kreis Soest vom 17.-19.02.22 ein Unwetter was uns Sturm brachte. Hier wurden von insgesamt 958 Einsatzkräften 421 Einsätze abgearbeitet. Am 21.05.22 zog ein Tornado, in einer Länge von ca. 25 km und einer Breite von 100 m, über Teile von Lippstadt. Hier wurden ca. 850 Einsatzkräfte aus dem Kreis Soest und umliegenden Gebietskörperschaften eingesetzt. Eines wurde mit dem Rückblick auf die vergangenen 22 Jahre klar! Die Extremwetter Lagen kommen immer häufiger. Während es von 2000 - 2010 lediglich sieben Extremwetter Lagen im Kreis Soest waren, ist die Zahl von 2011 - 2022 auf insgesamt 30 Extremwetter Lagen gestiegen. Das sind statistisch knapp drei Extremwetter Lagen pro Jahr. Die Gesamteinsatzzahlen steigen auch jedes Jahr weiter an. So machte Wienecke eine Auswertung von 2019 - 2022. Im Jahr 2019 ( 3.434 Einsätze), im Jahr 2020 ( 3.581 Einsätze), im Jahr 2021 ( 3.674 Einsätze) und im Jahr 2022 ( 4.122 Einsätze). So konnte man eine Steigerung von 798 Einsätzen in den letzten vier Jahren beobachten. Wienecke betont: "Feuerwehreinsätze bedürfen immer eine erhöhte Unterstützung der Leitstelle des Kreises Soest, insbesondere wenn Flächenlagen auftreten."

Seit 2022 verfügt der Kreis Soest über den IDEA - Zug. Dieser bildet sich aus der IuK (Information und Kommunikation), der Drohneneinheit, der Energieeinheit und der Aufklärung (durch zwei ATV). Wienecke betonte die Wichtigkeit dieser Einheiten nochmal deutlich. So wurde die Drohneneinheit zu 17 Einsätzen alarmiert um bei Personensuchen, Lageerkundungen und Dokumentationen zu unterstützen. "Einsatztaktisch unverzichtbar, besonders wichtig nach dem Tornado in Lippstadt zur Erkundung des Schadensausmaß". Die Einheit Aufklärung wurde 2022 zu insgesamt 11 Einsätzen alarmiert. Unverzichtbar zeigte sich die Einheit bei Personensuchen, Personenrettungen und Erkundung bei Waldbränden. Diese beiden ATV haben sich somit mehr als bewährt. Stationiert sind die beiden geländegängigen Fahrzeuge bei den Feuerwehren Möhnesee und Geseke.

Zu den neuen Kreiskonzepten gehören auch das Konzept zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung und das Hochwasser- und Starkregenkonzept. Der Kreis Soest hat eine Waldfläche von 27.500 ha. Da die Waldbrandgefahr jährlich steigt, wurde zusammen mit den kreisangehörigen kommunalen Feuerwehren, den Forstbehörden und dem Kreis Soest ein Konzept entwickelt, um eine effektive Brandbekämpfung durchführen zu können. Die Waldbrandmodule wurden bei den Feuerwehren Warstein, Rüthen und Möhnesee sowie dem Kreis Soest stationiert Leider kommt es im Gegenzug auch immer öfter zu Hochwasser- und Starkregenereignissen. Hierfür wurden interkommunal und in Abstimmung Material für Starkregenereignisse und Hochwasserlagen beschafft und bei den Feuerwehren Lippstadt, Lippetal und Welver sowie dem Kreis stationiert und geschult.

Im Jahr 2022 konnten auch wieder 264 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden kreiseigene Lehrgänge besuchen. In Zusammenarbeit mit der ARGE SCHU e.V. (Arbeitsgemeinschaft der Kreise und kreisfreien Städte Soest, Coesfeld, Hamm und Unna). In vielen ehrenamtlichen Stunden brachten Ausbilderinnen und Ausbilder den Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unterschiedlichste Spezialausbildungen bei. "Vielen Dank für die Bereitschaft aller Teilnehmer, sich für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Soest, weiter zu bilden."

Der Kreis Soest mit der FTZ (Feuerwehr-Technische-Zentrale) ist ein Dienstleister für die kommunalen Feuerwehren im Kreis Soest. Neben der Schlauchreinigung und Wartung, sowie Wartungen und Prüfungen der Gerätschaften, ist die FTZ 24 Stunden in Bereitschaft um die kommunalen Feuerwehren mit verschiedenen Systemen zu unterstützen. Zu den Systemen gehört z.B. der Abrollbehälter Atemschutz (32x im Einsatz 2022) und die Vorhaltung und Zuführung der Gerätschaften nach Konzepten des Kreises Soest. Neu in diesem Jahr ist der PSA-Pool. Hierbei werden zentral über den Kreis Soest PSA (Persönliche Schutzausrüstung) beschafft und der Reinigung zugeführt. Durch die Reservehaltung am Rettungszentrum können Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ihre kontaminierte PSA gegen gereinigte PSA direkt tauschen und sind damit weiterhin einsatzbereit.

Jugendfeuerwehr - unsere Zukunft

2022 konnte endlich wieder das Pfingstzeltlager stattfinden. Ausrichter im letzten Jahr war die Gemeinde Lippetal. Hier konnten alle Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Soest sowie Gastgruppen aus anderen Kreisen mit Spiel, Spaß und Wettkampf ein paar tolle Tage zusammen verbringen. Zudem werden mittlerweile fünf Kinderfeuerwehren im Kreis Soest betrieben. Die Feuerwehren Anröchte, Wickede, Werl, Rüthen und Warstein geben Kindern ab 6 Jahre die Möglichkeit spielerisch die Feuerwehr kennen zu lernen, bevor sie dann mit 10 Jahren in die Jugendfeuerwehr wechseln können.

Vielen Dank an alle Einsatzkräfte, Kinder- und Jugendfeuerwehr, Ehren- und Unterstützungsabteilung sowie den Familien der Feuerwehrangehörigen für die geleistete Arbeit.

Auszüge aus der Präsentation finden sie unter https://www.florian-kreis-soest.de/2023/02/24/jahresstatistik-2022-der-feuerwehr-kreis-soest-vorgestellt/

Original-Content von: Feuerwehren des Kreises Soest, übermittelt durch news aktuell