Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 20.000 Euro Schaden

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 20.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Montagabend an der Kreuzung der Hilzinger Straße mit der Schaffhauser Straße ereignet hat. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit einem Audi A4 von Twiefeld kommend auf der Hilzinger Straße (B 314) an die Kreuzung mit der Schaffhauser Straße (B 34) und blieb vor der Kreuzung ordnungsgemäß wegen Rotlicht der vorhandenen Ampelanlage stehen. Zeitgleich näherte sich dem Audi von hinten auf der Hilzinger Straße ein Rettungswagen mit Sondersignal. Um dem Rettungswagen Platz zu schaffen, fuhr der 41-Jährige etwas nach vorne und zur Seite. Allerdings konnte der Mann so die für seine Fahrtrichtung noch auf "Rot" stehende Ampel nicht mehr sehen. Nachdem der Rettungswagen passiert hatte, fuhr der Audi-Fahrer in den Kreuzungsbereich mit der Schaffhauser Straße. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Up, dessen 22-jähriger Fahrer bei "Grün" die Kreuzung auf der Schaffhauser Straße überqueren wollte. Infolge der Wucht der Kollision schleuderte der Audi noch gegen einen gegenüberliegenden Ampelmast. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den beim Unfall leicht verletzten Audi-Fahrer zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten und mit rund 20.000 Euro beschädigten Autos.

