Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Baucontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen -

Birkenfeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben bislang unbekannt mehrere Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen im Wert von etwa 30.000 Euro gestohlen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen 17:00 Uhr und 06:45 Uhr, durch das Überwinden eines Bauzauns auf das Baustellengelände in der Goethestraße. Dort verschafften sie sich Zutritt in zwei Baucontainer aus denen sie die Baumaschinen im Wert von etwa 30.000 Euro stahlen. Vermutlich benutzten die Einbrecher zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug. Wer im Bereich der Goethestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Birkenfeld unter 07231 471858 oder dem zuständigen Polizeirevier Neuenbürg, unter 07082/7912 0, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell