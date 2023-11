Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Scheibe an einem Wohnhaus eingeworfen

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Mit Steinwürfen hat ein Unbekannter am Montagabend eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus der Wohnsiedlung am Provenceweg eingeworfen. Etwa gegen 18.40 Uhr wurde zunächst an dem Haus geklingelt. Beim Öffnen der Haustür durch einen Wohnungsinhaber war jedoch keine Person anwesend. Etwa fünf Minuten später warf ein Unbekannter Steine von einem Nachbargrundstück der Wohnsiedlung und beschädigte dabei eine Fensterscheibe an dem Haus. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Radolfzell, Tel.: 07732 95066-0, entgegen.

