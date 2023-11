Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Einparken gegen Laternenmast gefahren - Autofahrerin leicht verletzt

Konstanz (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Max-Stromeyer-Straße leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau wollte gegen 10.30 Uhr in eine Parklücke des Discounterparkplatzes fahren. Hierbei fuhr sie zu schnell und prallte mit dem benutzten Smart Fortwo gegen den Mast einer auf dem Parkplatz installierten Laterne. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur weiteren Behandlung in das Konstanzer Klinikum. Am Auto und der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

