POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Raiffeisenstraße - roten Mercedes A180 beschädigt (13.11.2023)

Zimmern o.R. (ots) - Am Montag ist es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Raiffeisenstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer einen auf dem Parkplatz abgestellten grauen Peugeot 207 an der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von etwa ...

mehr