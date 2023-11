Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Aquaplaningunfall auf der Autobahn 81 (13.11.2023)

Vöhringen A81 (ots)

Rund 10.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf passiert ist. Ein 46-Jährige war mit einem Volvo V50 auf der nassen Fahrbahn der A 81 in Richtung Singen unterwegs und verlor kurz vor dem Parkplatz "Hasenrein" aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach links von Fahrbahn ab und prallte frontal in die Mittelleitplanke. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Volvo. Die entstandene Schadenshöhe an der Leitplanke ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell