POL-WES: Moers - Durchsuchung mit Erfolg. Besitzer gesucht: Wem gehört dieses Fahrrad?

Dinslaken (ots) - Am 21. Juli kam es um 10:45 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin aus Voerde, sowie einem unbekannten PKW. Die 71-jährige Voerderin wartete mit ihrem Rad an der Ampel der Gerhard-Malina-Straße und beabsichtigte nach Links in die Luisenstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein weißer PKW die Luisenstraße in Richtung B8 ...

mehr