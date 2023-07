Rheinberg (ots) - Am frühen Montagmorgen brachen unbekannte in eine Spielhalle im Gewerbegebiet Winterswick ein. Gegen 3.30 Uhr lösten sie den Alarm an der Spielhalle aus. Polizistinnen und Polizisten umstellten und durchsuchten das Gebäude an der Industriestraße. Hierbei setzten sie auch einen Diensthund ein. Im Objekt konnte jedoch niemand mehr angetroffen werden. Die Täter brachen eine rückwärtig gelegene ...

