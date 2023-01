POL-CE: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Celle (ots) - Meißendorf - Am 08.01.2023, in der Zeit zwischen 03:15 Uhr und 03:40 Uhr, ist es zu einem Diebstahl von Reitsportzubehör auf dem Gelände des Pferdesportverein Meißendorf e.V., Ostenholzer Straße, gekommen. Hierbei soll das Diebesgut über ein angrenzendes Feld weggeschafft worden sein. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230 Rückfragen bitte an: ...

