POL-CE: Brand eines LKW auf der B3

Celle (ots)

Nienhagen - Am 09.01.2023, gegen 07:20 Uhr, kommt es zu einem Brand eines LKW's auf der B3 auf dem Zubringer Nienhagen, in Fahrtrichtung Hannover. Aus bislang unbekannten Gründen ist es zu einer Rauchentwicklung in dem LKW, welcher kurz zuvor in Nienhagen losgefahren ist und welcher noch unbeladen war, gekommen. Der Fahrzeugführer ist aus dem LKW ausgestiegen, bevor der Brand entstehen konnte. Durch die hinzugerufene Feuerwehr ist der Brand der Fahrerkabine abgelöscht worden. Der Zubringer ist in der Zeit für etwa 4 Stunden gesperrt gewesen. Die genaue Unfallursache konnte bislang nicht geklärt werden.

