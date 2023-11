Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe versuchen Neufahrzeuge zu stehlen

Neuss (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11/12.11.) Autodiebe in ein Firmengelände an der Hansastraße eingedrungen. Die Unbekannten versuchten gegen 01:30 Uhr erfolglos, mehrere Neufahrzeuge vom Typ Ford Ranger zu stehlen.

Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang zwei dunkel gekleidete Männer, die das Firmengelände verließen und in einen dunklen Kleinwagen einstiegen. Das Fahrzeug fuhr von der Hansastraße in Richtung Danziger Straße davon.

Eine Absuche des Geländes, bei der auch ein Hundeführer mit seinem Diensthund eingesetzt war, und Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen im Umfeld des Tatorts blieben bislang erfolglos.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

