POL-NE: Vorläufige Festnahme nach Einbruch

Neuss (ots)

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte am Sonntag (12.11.) gegen 12:30 Uhr einen Einbruch in ein Firmengebäude am Derendorfweg fest.

Die alarmierte Polizei konnte in dem Gebäude wenig später einen 41-jährigen wohnungslosen Mann antreffen.

Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen die Scheibe der Eingangstür beschädigt und es sich dann auf einer Matratze im Eingangsbereich bequem gemacht.

Bei der Durchsuchung der Person konnten die Beamten Gegenstände auffinden, die offenbar aus anderen Straftaten stammten. Zudem hatte der 41-Jährige Utensilien für den Konsum von Drogen dabei. Ob er in dem Firmengebäude Diebesbeute erlangt hat und was seine Absicht des Einbruchs war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 22 in Neuss.

Der Mann wurde festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Hier wurden bei ihm kriminalpolizeiliche Maßnahmen, wie Abnahme von Fingerabdrücken und Lichtbilder, durchgeführt. Die Ermittler prüften auch Haftgründe. Da diese nicht ausreichend vorlagen, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell