POL-DO: Raub am helllichten Tag an der Haltestelle Marienkirche in Lünen: Polizei sucht dringend Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einem Raub auf der Graf-Adolf-Straße in direkter Nähe zur Haltestelle Marienkirche in Lünen am heutigen Mittwochvormittag (3. Mai) sucht die Polizei Dortmund dringend Zeugen. Zwei Jugendliche erbeuteten dabei einen hohen, dreistelligen Bargeldbetrag.

Die 46-jährige Lünerin stieg gegen 10:55 Uhr an der Haltestelle Marienkirche aus dem Bus (R11) aus. Die Frau war mit ihrem Rollator unterwegs und wurde plötzlich von hinten geschubst. Sie stürzte, im Anschluss machten sich zwei Jugendliche an der Handtasche der Frau zu schaffen. Diese konnten sie zwar nicht vom Rollator lösen, doch daraufhin stürzten Rollator und Handtasche zu Boden und der Inhalt der Tasche fiel auf den Boden. Einer der beiden Jugendlichen hob die schwarze, längliche Geldbörse auf. Dann rannten die Täter in Richtung Marienkirche davon und verschwanden auf dem Weg um die Kirche herum.

Beide Täter wurden als männlich, schlank und größer als 163 cm beschrieben. Sie seien über 14 Jahre alt gewesen, hätten aber jugendlich gewirkt. Ein Täter trug einen blauen Pullover mit Kapuze und eine dunkle Hose, der andere einen gelben Pullover und eine dunkle Hose.

Die Polizei Dortmund sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tatverdächtigen machen können. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

