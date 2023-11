Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Motorräder aus Tiefgarage

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Samstagvormittag (04.11.) bis Freitagvormittag (10.11.) entwendeten Diebe zwei Motorräder aus einer Tiefgarage am Raiffeisenplatz in Osterath.

Bei den Maschinen handelt sich um Reiseenduros der Marke BMW vom Typ BMW R 1200 GS mit dem Kennzeichen GV-Q 13 und vom Typ R 1250 GS mit dem Kennzeichen D-RY 68.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Motorräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell