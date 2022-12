Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath/Kempen/Nettetal: Radfahrende bei Unfällen verletzt

Grefrath/Kempen/Nettetal (ots)

Am Donnerstag war ein 11-jähriger Junge mit seinem Rad auf der Mühlhausener Straße unterwegs. An der Kreuzung Umstraße fuhr er weiter geradeaus und achtete hier offenbar nicht auf den Pkw einer 54-jährigen Viersenerin, die in Richtung Stadionstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision, so dass der 11-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Gegen 14.00 Uhr bog ein 35-jähriger Autofahrer aus Kempen von der Hellnerstraße in Kempen nach rechts in den Krefelder Weg ab. Hier missachtete er offenbar den Vorrang einer 69-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Beide kollidierten, und die 69-Jährige wurde dabei leicht verletzt. In Lobberich wendete ein 33-jähriger Autofahrer aus Tönisvorst seinen Pkw in einer Einfahrt auf der Süchtelner Straße. Eine 64-jährige Nettetalerin, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg unterwegs war, musste daraufhin bremsen, rutschte aber auf nassem Laub aus und verlor die Kontrolle. Sie stürzte und wurde ebenfalls leicht verletzt. Zu einer Kollision kam es nicht. /wg (1243)

