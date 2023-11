Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Autofahrer streift Gegenverkehr und flüchtet (12.11.2023)

Brigachtal (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr bei einem Unfall auf der Marbacher Straße eine Autofahrerin gestreift. Der Unbekannte war mit einem grauen Skoda ortsauswärts in Richtung Marbach unterwegs. Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine 30-jährige Opel Corsa Fahrerin entgegenkam. Er streifte den Opel am linken vorderen Kotflügel und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der verursachte Schaden am Corsa beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise zum Skoda-Fahrer nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell