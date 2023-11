Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrerin zieht sich bei Unfall Verletzungen zu (01.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem selbstverschuldeten Unfall leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr. Ein 32-jähriger VW Polo Fahrer fuhr von Obereschach in Richtung Villingen und kam bei einem Kreisverkehr von der Straße ab. Der Mann landete mit dem Auto in einem angrenzenden Waldstück, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2,5 Promille bestätigte. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Besitzerin des Autos, an dem Blechschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, kümmerte sich um die Bergung und Abtransport ihres VW.

