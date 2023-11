Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Sommerreifen führen bei erster Schneeglätte zu Unfall (12.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Dürrheimer Straße. Ein 20-jähriger Golf GTI Fahrer war auf dem Parkplatz unterwegs. Dabei verlor er auf Schneematsch die Kontrolle über seinen mit Sommerreifen bestückten GTI und prallte gegen einen geparkten VW Crafter. Den Schaden an beiden Autos bezifferte die Polizei auf geschätzt insgesamt rund 15.000 Euro.

