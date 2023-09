Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer wegen unsichere Fahrweise aus dem Verkehr gezogen

Sondershausen (ots)

Ein Opel fiel am Sonntagabend einem Zeugen in der Frankenhäuser Straße auf. Der Fahrzeugführer manövrierte den Pkw in Schlangenlinien und kam zeitweilen von der Fahrbahn ab. Während der Kontrolle der Fahrtauglichkeit erweckte der Fahrer den Eindruck, dass er aufgrund körperlicher Mängel nicht in der Lage ist den Pkw sicher zu führen. Die Weiterfahrt wurde dem älteren Herrn bis auf Weiteres untersagt. Eine entsprechende Information wurde für die Fahrerlaubnisbehörde des Kyffhäuserkreises gefertigt. Die Behörde prüft nun eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell