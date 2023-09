Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne in Brand geraten

Roßleben (ots)

Eine Mülltonne geriet am Sonntagnachmittag in der Ziegelrodaer Straße in Brand. Ein 46-Jähriger entleerte eine Feuerschale, welche am Vorabend betrieben wurde. Das Abfallbehältnis entzündete sich ersten Ermittlungen nach durch die noch nicht vollständig ausgekühlte Asche. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab. Die Flammen griffen nicht auf nebenstehende Gebäude über. Die Polizei ermittelt wegen dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

