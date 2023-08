POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots) - Zwischen Freitag 19.00 Uhr und Montag 13.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hummelweg in Lingen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der ...

