POL-EL: Papenburg - umfangreiche Ermittlungen mit anschließender Durchsuchung führten zum Auffinden größerer Mengen Betäubungsmittel

Meppen (ots) - Von Samstag 18.30 Uhr auf Montag 8.35 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Tierbedarfshandlung in der Fürstenbergstraße einzudringen. Dies misslang jedoch und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

