POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Sonntag zwischen 15 und 19.30 Uhr haben Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Berliner Straße in St. Tönis eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten sämtliche Räume und Behältnisse. Ob etwas gestohlen ist, und wenn ja, was, steht noch nicht fest. Die dunkle Jahreszeit steht unmittelbar bevor. Das bedeutet, dass es für potentielle Einbrecher einfacher wird, zu erkennen, ob am späten Nachmittag jemand zu Hause ist oder nicht. Ein Haus, das komplett im Dunkeln liegt, in dem nirgendwo Licht brennt, signalisiert: Meine Besitzer sind nicht da. Die hereinbrechende Dämmerung schützt Einbrecher bei ihrem Vorhaben. Deshalb überlegen Sie, wie Sie den Tätern vorgaukeln können, dass sie zu Hause sind. Zeitschaltuhren, die Licht in unterschiedlichen Räumen bedienen, sind eine relativ einfache, aber wirksame Lösung. Weitere Tipps erhalten Sie auf der Internetseite der Polizei Viersen unter https://viersen.polizei.nrw/artikel/riegel-vor . /hei (941)

