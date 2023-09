Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Einbrecher in Apotheke auf frischer Tat ertappt

Willich-Anrath (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein zufällig vorbeikommendes Streifenteam einen Einbruch in eine Apotheke in Anrath beobachtet - und den Einbrecher dann beim Griff in die Kasse erwischt.

Um kurz vor 2 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte den Mann dabei, wie er die Tür zu der Apotheke an der Jakob-Krebs-Straße aufhebelte. Sie folgten ihm in die Apotheke und konnten ihn stellen, nachdem er gerade in die Kasse gegriffen und einen dreistelligen Eurobetrag entwendet hatte.

Der 35-Jährige aus Geldern musste die Beamten zur Wache begleiten. Nach Feststellung von Personalien und Wohnsitz durfte er in den Morgenstunden wieder gehen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (940)

