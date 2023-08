POL-GT: ACHTUNG! Falsche Polizeibeamte in Gütersloh aktiv

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Die seit Mitte Juni (19.06.) vermisste 13-jährige Bushra wurde am Dienstag (01.08.) wohlbehalten in einer Wohngruppe in Wuppertal angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: ...

