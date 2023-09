Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Zahlreiche Blutproben bei Kontrollen in Elmpt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am gestrigen Sonntag fand in einer Kiesgrube in Niederkrüchten-Elmpt im Bereich Tackenbenden ein nicht angemeldeter Rave statt. Die Polizei wurde in den frühen Morgenstunden durch Meldungen über Ruhestörungen aus den Bereichen Elmpt und Venekoten auf die Party aufmerksam.

Wie Einsatzkräfte feststellten, befanden sich etwa 1000 Menschen in der Kiesgrube. Die zuständigen Ämter der Kommune Niederkrüchten und des Kreises konnten später am Morgen erreicht werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Der Betreiber der Kiesgrube, der sich selbst vor Ort ein Bild der Lage machte, hatte am Sonntagmittag zunächst nichts gegen das Betreten der Kiesgrube. BTM und Alkoholkonsum konnte beobachtet werden. Da zwischenzeitlich bekannt wurde, dass die Veranstaltung ab 17:00 Uhr sich auflösen soll, entschied sich die Polizei Viersen aus vorgenannten Gründen, unterstützt von Einsatzkräften umliegender Behörden und von Einsatzhundertschaften, die Abreisenden an mehreren Stellen zu kontrollieren.

Auch die Niederländische Polizei wurde informiert. Insgesamt mussten elf Autofahrerinnen und Autofahrer zur Blutprobe, die Einsatzkräfte fertigen Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Auch weitere Autobesitzer könnten noch Post bekommen, weil sie Ordnungswidrigkeiten begangen haben - wie etwa das Befahren eines Naturschutzgebiets oder das Zuparken einer Feuerwehrzufahrt. Dazu hat die Polizei Kennzeichen erfasst.

Einen 41-jähriger Mann aus Niederkrüchten, der zu Fuß vom Veranstaltungsgelände auf der Autobahn unterwegs war, nahmen Einsatzkräfte aufgrund eines bestehenden Haftbefehlt fest. Einen 30-jährigen Mann, der aus Spanien angereist war, nahmen die Einsatzkräfte in Gewahrsam, weil er offenbar unter Drogeneinfluss auf der Roermonder Straße umherirrte und die Fahrbahn nicht verlassen wollte. /wg (938)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell