POL-KN: (VS-Villingen) Streitigkeit zwischen Autofahrern (12.11.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Bei einem selbstverschuldeten Unfall leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr. Ein 32-jähriger VW Polo Fahrer fuhr von Obereschach in Richtung Villingen und kam bei einem Kreisverkehr von der Straße ab. Der Mann landete mit dem Auto in einem angrenzenden Waldstück, wobei er sich ...

