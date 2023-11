Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. TUT) - 62-jähriger Manfred B. wird vermisst, Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Trossingen / Lkr. TUT (ots)

Die Polizei Tuttlingen sucht den 62-jährigen Manfred Karl B. aus Trossingen. Dieser wurde zuletzt in den Abendstunden am 10.11.2023 in Trossingen gesehen. Herr B. ist aufgrund seines Gesundheitszustands auf Medikamente angewiesen. Er wurde von der Familie als vermisst gemeldet, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen blieben erfolglos.

Personenbeschreibung:

ca. 185 bis 190 cm groß, kräftige Statur, graue Haare

Herr B.ist mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jeans sowie schwarzen Schuhen bekleidet.

Die Vermisstenfahndung inklusive Bilder wurden zentral unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/trossingen-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941 0 entgegen.

