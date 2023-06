Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kapelle beschmiert

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag gegen 18.10 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass die Kapelle des Friedhofs in der Lindenaustraße mittels Graffiti beschmiert wurde. Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten an der Fassade der Kapelle tatsächlich mehrere Graffitis in unterschiedlichen Farben feststellen. Die Polizei in Gotha bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu dem/den derzeit noch unbekannten Täter(n), und nimmt diese unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0148216/2023 entgegen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell