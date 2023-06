LPI-GTH: Brand auf Baustelle

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Ein 59-Jähriger befuhr gestern Abend, gegen 23.50 Uhr, mit seinem Fahrrad die Karolinenstraße, in Richtung Carl-Gareis-Straße. Auf der Strecke beabsichtigte er abzubiegen und stürzte dabei, nach aktuellem Stand, ohne Fremdeinwirkung. Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in noch nicht bezifferter ...

