Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Rathausstraße/ Jahnstraße (13.11.2023)

Dunningen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Vorfahrtsunfalls, der sich am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, im Kreuzungsbereich Rathausstraße/ Jahnstraße ereignet hat. Eine 41-jährige Fahrerin eines Opel Crossland war auf der Rathausstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und fuhr auf Höhe der Jahnstraße in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte die Frau mit einem Opel Zafira eines 69-Jährigen, der von rechts kam und auf der Jahnstraße in Richtung Locherhofer Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Schaden in Höhe von je rund 7.500 Euro.

