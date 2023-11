Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 01 Uhr, versucht, in einen Lebensmittelmarkt an der Ecke Reichenaustraße und Schneckenburgstraße einzubrechen. Hierzu machten sich die Täter mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster zu schaffen und lösten dabei einen Einbruchsalarm aus. Daraufhin flüchteten die Unbekannten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Konstanz, Tel.: 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell