POL-F: 231109 - 2060 Frankfurt - Innenstadt: Einbrecher nach Flucht festgenommen

Frankfurt (ots) - (py) In der Nacht von Mittwoch (08.11.2023) auf Donnerstag (09.11.2023) wurde an die Fassade eines Bankinstituts in der Bockenheimer Landstraße ein Davidstern aufgemalt. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der 1,5 m x 1,5 m große Davidstern in den späten Abendstunden mit roter Kreide im Bereich der Südpassage aufgetragen. Gegen 00.55 Uhr bemerkte der hauseigene Sicherheitsdienst die Zeichnung an der ...

