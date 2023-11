Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231109 - 2059 Frankfurt - Westend: Davidstern auf Fassade

Frankfurt (ots)

(py) In der Nacht von Mittwoch (08.11.2023) auf Donnerstag (09.11.2023) wurde an die Fassade eines Bankinstituts in der Bockenheimer Landstraße ein Davidstern aufgemalt.

Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der 1,5 m x 1,5 m große Davidstern in den späten Abendstunden mit roter Kreide im Bereich der Südpassage aufgetragen. Gegen 00.55 Uhr bemerkte der hauseigene Sicherheitsdienst die Zeichnung an der Fassade und informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell