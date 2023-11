Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231109 - 2057 Frankfurt - Innenstadt: Rauschgift sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Als Zivilfahnder am gestrigen Mittwoch (08.11.2023) einen jungen Mann in der Innenstadt kontrollieren wollten, nahm dieser umgehend seine Beine in die Hand und rannte weg. Doch die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf und verhaftete ihn.

Gegen 17:45 Uhr fiel Polizeibeamten im Bereich der Bleichstraße eine verdächtige Person auf, welche sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Doch der junge Mann ergriff umgehend die Flucht, bei der er sich seines mitgeführten Rucksacks entledigte. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen und festnehmen. In dem weggeworfenen Rucksack fanden sie 600 Gramm einer Marihuana-Kräutermischung auf, die sie sicherstellten. Sie verbrachten den 21-Jährigen zunächst auf die Dienststelle.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

