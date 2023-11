Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231108 - 2053 Frankfurt - Dornbusch: Versuchter Zetteltrick - 89-jährige Frau durchschaut Täter im letzten Moment

Frankfurt (ots)

(ha) Am Dienstag, den 07.11.2023 kam es im Frankfurter Dornbusch zu einem versuchten Diebstahl aus der Wohnung einer älteren Dame. Der Täter nutzte den "Zetteltrick", die Frau wurde jedoch misstrauisch, weshalb der Täter vorzeitig ohne Diebesgut die Örtlichkeit verließ.

Am 07.11.2023 gegen 12:30 Uhr passte ein Mann eine 89-jährige Frau vor ihrer Wohnung in der Fritz-Tarnow-Straße im Frankfurter Dornbusch ab. Er "half" ihr unaufgefordert ihre Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen und schaute sich dann in ihrer Wohnung um. Schließlich nutzte er eine bekannte Masche, um die Frau abzulenken. Er fragte, ob Sie einen Zettel für ihn habe, da er dringend etwas aufschreiben wolle. Die Frau wurde jedoch misstrauisch, da er ihr nicht folgte, als sie im Begriff war den Zettel zu holen. Sie sprach ihn darauf an, woraufhin er umgehend die Wohnung ohne Diebesgut verließ.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca.170 cm groß, dunkle Haare, dunkler Schnauzer, schwarze Basecap, schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus oder ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor Handwerker, hilfebedürftig, hilfsbereit oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell