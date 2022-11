Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unerlaubte Entsorgung

Offenburg (ots)

Ein beschädigter Ölkanister sorgte am Dienstagmorgen, gegen 9:45 Uhr in der Kinzigstraße für Aufsehen. Aus dem Kanister liefen auf Höhe der Hausnummer 10 bereits mehrere Liter Öl ins Erdreich. Die Suche nach dem Verursacher läuft. Dabei bittet die Polizei in Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 um Hinweise zur Herkunft des Kanisters oder dessen Eigentümer.

