LPI-J: Eigentümer gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Eisenberg ein Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die Klosterlausnitzer Straße in Richtung Bad Klosterlausnitz, als eine 74-Jährie auf Höhe des Krankenhauses die Straße querte. Dies bemerkte der der 67-Jährige, auch aufgrund des ungünstigen Sonnenstandes, zu spät, sodass es zum Zusammenstoß des Pkw mit der Frau kam. In Folge dessen stürzte die Frau und wurde schwer verletzt ...

