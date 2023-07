Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Pkw geraten in Brand

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 23.07.2023, um 02.41 Uhr, gerieten in Warendorf-Freckenhorst zwei Pkw in Brand. Die beiden Fahrzeuge waren auf der Straße Weidbrake abgestellt. Durch die Ausdehnung des Feuers wurde auch das Wohnhaus an der Anschrift leicht beschädigt. Die betroffenen Pkw brannten komplett aus. Zur Ursache des Feuers können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell