POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots) - Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (19.07.2023, 17.50 Uhr) ein Smartphone aus einem Ladengeschäft an der Weststraße in Beckum gestohlen. Die beiden erkundigten sich zunächst nach dem Telefon und verwickelten den Mitarbeiter in ein Gespräch. Als sich dieser kurz umdrehte, rissen die beiden das Telefon aus der Halterung und flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben: beide zwischen 1.65 - 1.70 Meter ...

mehr