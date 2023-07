POL-WAF: Warendorf. Radfahrer angefahren

Warendorf (ots) - Bei einem Doorings-Unfall ist am Mittwoch (19.07.2023, 14.07 Uhr) ein 11-jähriges Kind in Ahlen leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger Ahlener parkte sein Firmenfahrzeug am rechten Straßenrand der Weststraße. Zeitgleich fuhr ein 11-jähriger Junge aus Ahlen mit seinem Mountainbike auf der Weststraße. Als der 23-Jährige seine Fahrertür öffnete und ausstieg, stieß er mit dem Jungen auf seinem ...

mehr