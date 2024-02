Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Unfallfluchten in Bad Hersfeld und Niederaula - jeweils Zeugen gesucht

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld

In der Zeit von Mittwoch (17.01.) bis Sonntag (21.01.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren / Rückwärtsfahren eine Straßenbeleuchtung in der Straße "An der Obergeis" Höhe Hausnummer 3. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.900 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Niederaula

Am Donnerstag (15.02.) in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr parkte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, einen schwarzen Ford Focus, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an seinem Pkw fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich beim Ein/ bzw. Ausparken gegen den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld, Zimmer, VA´e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell