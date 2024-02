Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Zapfsäule beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Erst jetzt wurde bekannt, dass in der Zeit von Freitag (09.02.), 14 Uhr, bis Montag (12.02.), 7.30 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer gegen eine LPG-Zapfsäule auf einem Tankstellengelände in der Rudolf-Diesel-Straße stieß und dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Montag (12.02.), 18 Uhr, bis Dienstag (13.02.), 5.35 Uhr, parkte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren schwarzen VW Up ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Lappenlied" Höhe Hausnummer 81. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen das geparkte Fahrzeug und beschädigte dieses. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kollision zwischen Pkw und Zweirad

Philippsthal. Am Mittwoch (14.02.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal mit seinem Fahrzeug die Südstraße aus Richtung B62 in Richtung Krähenweg. Ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads aus Philippsthal befuhr zeitgleich den Krähenweg in Richtung Südstraße. An der Einmündung bog der 15-Jährige nach aktuellen Informationennach rechts in die Südstraße ab und kollidierte dabei aus noch unbekannten Gründen mit dem entgegenkommenden Pkw. Dabei wurde er leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zusammenstoß zweier Pkw

Friedewald. Am Mittwoch (14.02.), gegen 15.30 Uhr, beabsichtigte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld den Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Hersfelder Straße zu verlassen. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer hielt ebenfalls auf dem Parkplatz am Seitenrand, um diesen zu verlassen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

10.000 Euro Sachschaden

Neuenstein. Am Mittwoch (14.02.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrer aus Spanien mit seinem Lkw über 3,5 t die B324 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Aua. Ein 49-jähriger Fahrer aus Polen befuhr mit seinem Lkw die entgegengesetzte Richtung. Beim Befahren einer Linkskurve in der Ortschaft Untergeis kam das Heck des Anhängers des spanischen Lkws über die Fahrbahnmitte und stieß gegen die vordere linke Fahrzeugecke des entgegenkommenden Lkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fahrzeuge nach Crash nicht mehr fahrbereit

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.02.), gegen 19.20 Uhr, befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra die Straße "Am Obersberg" in Richtung B62 und wollte über die Kolpingstraße auf die B62 auffahren. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Kolpingstraße aus Richtung Aqua Fit kommend in Richtung Hohe Luft. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Mittwoch (14.02.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A3 die Straße "Cent" vom Kreisverkehr am Konrad-Adenauer-Platz herkommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 8 musste er verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug anhalten. Eine nachfolgende 20-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies derzeitigen Erkenntnissen zufolge zu spät und fuhr mit ihrem Suzuki Swift leicht auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 700 Euro.

Zusammenstoß

Angersbach. Am Donnerstag (15.02.), gegen 7:30 Uhr, wollte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Suzuki Ignis von einem Grundstück auf die Straße "Am Rück" einfahren. Dabei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit dem Renault Megan eines 54-jährigen Pkw-Fahrers, welcher zeitgleich die Straße "Am Rück" in Richtung Lauterbacher Straße befuhr. Da bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieben glücklicherweise beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 2.750 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell