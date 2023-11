Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Unfall mit mehreren Beteiligten

L1112/ Schwarzburg- Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwochmorgen wurden mehrere Personen aufgrund eines Unfalls zwischen Schwarzburg und Bad Blankenburg verletzt. Eine 50-Jährige befuhr die Landesstraße 1112 von Schwarzburg kommend in Richtung Bad Blankenburg. In einer Linkskurve überholte die Frau dann einen am Fahrbahnrand stehenden PKW- dieser war zuvor in einen Wildunfall verwickelt gewesen. Mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kam es dann kurz vor 08 Uhr zum Zusammenstoß beim Einscheren der Überholenden. Der 87-jährige, im Gegenverkehr befindliche, Fahrer als auch der hinter ihm fahrende 64-Jährige konnten einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zwei Personen wurden in dem Zusammenhang leicht verletzt; weiterhin waren zwei PKW aufgrund Totalschadens nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der 64-Jährige blieb unverletzt, jedoch entstand auch an seinem Fahrzeug Sachschaden. Zum Zwecke er Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Straße- gegen 10:00 Uhr waren alle Maßnahmen am Unfallort beendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell