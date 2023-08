Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schlägerei

Offenburg (ots)

Dienstagnacht kam es in der Okenstraße zu einer Schlägerei in einer Fast-Food-Kette. Gegen 00.30 Uhr eskalierte vor dem Gebäude des Restaurants, aus noch unerklärlichen Gründen, ein Streit zwischen einem 40-Jährigen und einem 43-Jährigen. Nachdem diese sich zunächst mit Steinen beworfen haben sollen, verlagerte sich die Schlägerei anschließend in das Gebäudeinnere. Hier brachte einer der Männer eine Schere in seine Gewalt und versuchte seinen Widersacher damit zu attackieren. Beide Unruhestifter wurden während der Schlägerei leicht verletzt. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Offenburg eingeleitet.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell