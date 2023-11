Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Schliekum (chg) - Im Zeitraum zwischen dem 14.11.2023, gegen 21 Uhr, und dem 16.11.2023, gegen 07:30 Uhr, ist es auf dem Sportplatz des TuSpo Schliekum von 1900 e.V. in der Pattenser Straße zu einem Einbruchdiebstahl in einen Schiffscontainer gekommen. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich unberechtigten Zutritt zum Container und entwendeten neben einem Laubbläser einen Aufsitzrasenmäher aus diesem. Durch den Diebstahl sowie damit in Zusammenhang stehenden Beschädigungen ist ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstanden. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0.

