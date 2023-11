Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gestohlenes Fahrrad, zu schnelles Fahren und unversichertes Auto - Tag 3 der Verkehrssicherheitswoche

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (erb). Am dritten Tag der Verkehrssicherheitswoche der Polizei Bad Salzdetfurth kontrollierten die Beamten erneut die Einhaltung der Geschwindigkeitslimits an der Bundesstraße 6 in Höhe der Ortschaft Astenbeck (Gemeinde Holle). Am dortigen Unfallschwerpunkt konnten die Einsatzkräfte innerhalb von ca. 2 Stunden 17 Verstöße feststellen.

Außerdem fand eine Schulwegüberwachung in der Kreuzstraße in Bad Salzdetfurth, Ortsteil Klein Düngen, statt. Die Überprüfung verlief ohne festzustellende Verstöße.

In Bockenem geriet weiterhin ein 46-jähriger Autofahrer in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Hierbei stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug seit März 2023 nicht mehr haftpflichtversichert gewesen ist. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden.

In Bad Salzdetfurth, Ortsteil Bodenburg, stoppten Polizisten eine amtsbekannte Person auf einem Fahrrad. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten sie, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug ist sichergestellt worden und kann somit an den vorherigen Eigentümer wiederausgehändigt werden. Der Mann wird sich nun ebenfalls mit einem Strafverfahren auseinandersetzen müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell