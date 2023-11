POL-HI: Verkehrsunfallflucht am Friedhof Duingen/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - (zei)Dieseldiebstahl in Elze - Im Zeitraum zwischen dem 14.11.23 um 17:00 Uhr und dem 15.11.23 um 05:30 Uhr, kam es in der Straße Am Mühlenfeld in Elze zu einem Dieseldiebstahl. Dabei wurden zirka 300 Liter Diesel aus dem Tank eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Lkw entwendet. Diebstahl einer Auspuffanlage in Gronau - Im Zeitraum zwischen dem 13.11.23 um 11:00 Uhr und dem 14.11.23 um ...

