POL-HI: Zeugenaufruf zum Einbruch in Fredener Kindertagesstätte

Freden (msc) - In der Zeit vom 14.11.2023 17:00 Uhr bis zum 15.11.2023 07:30 Uhr ist es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Maschstraße in Freden (Leine) gekommen. Hier haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gebäude verschafft, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster aufhebelten. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 600EUR entstanden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181/80730.

